Festa do morango orgânico Aproveitando a temporada e a safra de mais de 30 toneladas de morango, a Associação dos Moradores e Produtores Organo-Agrícolas da Microbacia do Ribeirão do Meio de Socorro realiza, de sexta-feira até o dia 20, a 6ª edição da Festa do Morango e Produtos Orgânicos do município. A expectativa dos organizadores é receber cerca de 30 mil pessoas. Além de exposição e venda de produtos orgânicos, o destaque são os estandes de entidades do setor que estarão difundindo temas como alimentação saudável e preservação do meio ambiente.Anteriormente, a festa era conhecida como Festa do Morango. Mas, com o crescimento do cultivo orgânico na cidade, o evento ampliou o foco e incorporou novas culturas à festa. Os visitantes podem conferir, além da fruta, a batata doce, o milho e o tomate. Outro destaque da festa é a cachaça orgânica. ''Nosso objetivo é despertar nas pessoas a conscientização sobre a importância da alimentação saudável e dos produtos orgânicos para o meio ambiente e para o homem'', comentam os organizadores.Mais informações no site: www.estanciadesocorro.com.br/festadomorango/.