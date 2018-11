Festa é com ela mesma

Novembro e dezembro são meses loucos para a empresária Cecilia Dale. É quando ela começa a pôr em prática tudo o que idealizou, planejou e negociou para o Natal desde o início do ano - os contratos para decorar shoppings centers e agências bancárias, o tema para sua rede de lojas e a festa em família.

"Tenho virado noites acompanhando as decorações que faço pela cidade", revela Cecilia, carioca de Copacabana, que não perdeu o sotaque mesmo morando há mais de 30 anos em São Paulo. "Mas vale a pena. O Natal está na minha alma", afirma, durante a conversa numa das varandas de sua casa de campo num condomínio no meio de uma reserva florestal, a uma hora de São Paulo. É lá que ela vai reunir a partir de quarta-feira cerca de 30 pessoas, entre filhas, genros, netos, sobrinhos-netos e demais parentes.

Um pessoal de apoio vem trabalhando desde o começo do mês para deixar tudo pronto na casa ampla e descontraída, acessada por estrada de terra e cercada pela mata. No grande salão com teto de duas águas revestido de réguas de madeira, piso de cerâmica e decorado - é claro - com móveis e enfeites das lojas Cecilia Dale, a árvore de Natal foi montada há algumas semanas e a empresária continua testando a melhor solução para a mesa. "Sempre mudo um detalhe ou outro. O vermelho vai continuar na louça, nas taças e nas velas, mas ainda não sei se mantenho o jogo americano pied-de-poule ou se ponho uma toalha. Também ainda estou testando a combinação de guardanapos vermelhos e marrons. Mas pretendo manter os talheres indianos com cabo de osso e os bowls com frutas."

Este ano, ela escolheu "rosas rústicas" como tema de Natal para sua rede de lojas e sua casa. "Misturei as flores de vermelho intenso com pequenos objetos de ferro enferrujado, pinhas, coquinhos, esquilos, bolas feitas de pedacinhos de madeira e outros enfeites", diz ela, apontando a árvore junto à porta de vidro que dá para a varanda, a guirlanda sobre a lareira e os centros de mesa de tamanhos diferentes.

Cecilia viaja para fora do Brasil pelo menos duas vezes por ano em busca de inspiração e de artigos diferenciados. Nas Filipinas, invariavelmente, vai atrás de móveis de fibra, madeira e couro. Na China, se abastece de material para compor enfeites. Louças, flores, velas, bandejas, jogos americanos e demais artigos finos vêm de onde ela encontra aqueles que caem no seu gosto - do Nordeste brasileiro à Europa e Estados Unidos. "Nas minhas lojas, as pessoas acham o inusitado, não necessariamente o mais caro."

Com olho clínico, Cecilia é capaz de ver numa peça por quem ninguém daria nada uma verdadeira preciosidade, caso da grande mesa de centro junto à lareira ("com pinhas e luzinhas para ninguém se queimar"), na casa de campo. "Comprei num antiquário na China. Era uma antiga cama de ópio. Mandei restaurar e ficou essa beleza", orgulha-se.

Presentes especiais. É sobre ou em torno dessa mesa que as 12 crianças que estarão lá no Natal - "com seus respectivos cachorros" - abrirão os grandes sacos com presentes, que ela mesma faz, depois do jantar, no dia 24. "É um momento especial. A gente acende as luzes da área externa, toca guizos para anunciar a chegada do Papai Noel e elas começam uma algazarra. Todos os anos procuro presentes temáticos e diferenciados para a garotada. Já dei tendas de índio, cabanas de acampamento, kits com lanternas e repelentes. O deste ano é surpresa."

Apaixonada por crianças, essa empresária bonita e jovial conta que na semana de Natal se dedica especialmente a elas. Acompanha netos e sobrinhos por incursões na mata próxima da casa, onde não é raro dar de cara com pequenos animais. "Na manhã do Natal, junto todos na minha cama para cantar (ela já gravou cinco CDs) e comer as balas e biscoitos que coloco em meias e penduro na lareira." Depois, todos brincam na casa da árvore que Cecilia mandou construir num leve declive do terreno, na quadra de tênis ou na piscina.

Ela ainda está definindo com a cozinheira o cardápio completo da ceia, mas já sabe que, além dos inevitáveis peru e do tender, vai ter bobó de camarão e, na sobremesa, uma torta de nozes, receita da avó. "Leva só a castanha triturada, ovos, açúcar e uma colher de farinha."

Na tarde do dia 25, a família se dispersa. "As crianças têm o direito de ficar com os outros avós e eu, de descansar", brinca. Cecilia ainda não tem certeza de onde passará o réveillon, mas no dia 2 de janeiro viaja com o marido, filhas, genros e netos para Orlando. "Vamos à Disney, de onde pretendo tirar muitas ideias para o ano que estará começando."

Questão de habilidade

Nem sempre a mãe de Cecilia Dale tinha disposição de decorar a casa para o Natal. Em anos assim, ela mesma montava uma árvore no seu quarto e criava alguns enfeites. Nunca frequentou cursos, mas descobriu que tinha habilidade manual e olho bom para coisas bonitas quando, ainda morando no Rio, começou a fazer bandejas de ratã forradas de tecido xadrez e vender para as amigas.

Mudou-se para São Paulo em 1977 e continuou com o artesanato. "Naquela época, fazia matelassé e babados, que estavam na moda. Cheguei a trabalhar para 180 lojas. No começo, era eu sozinha numa Singer. Depois, comprei uma máquina de costura industrial e passei a fazer uns jogos americanos que colava numa tábua para a pessoa comer enquanto vê televisão. Foram um sucesso."

A pequena oficina ampliou-se e ela abriu uma loja no Itaim. Com fôlego de sobra, começou a trabalhar para o Shopping Jardim Sul, que lhe deu a incumbência de repaginar o supermercado Sé, então popular. "Mudei cores, espalhei cestos, introduzi tecidos. Ficou com cara de empório", conta. Foi nessa época que entrou na área corporativa. Vieram mais lojas e mais negócios. Hoje, Cecília fecha contratos para decoração de Natal no início do ano e espalha sua marca com 10 lojas, em São Paulo e Campinas, e 380 funcionários.

