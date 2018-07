Festa e rock de Londres encerram Jogos de Pequim

Em mais uma cerimônia luxuosa, com fogos de artifício, números acrobáticos e uma performance com dezenas de artistas sobre uma enorme torre de aço, os Jogos Olímpicos de Pequim foram encerrados no Estádio Ninho do Pássaro, neste domingo. Pouco antes da toca olímpica ser apagada, Londres, a próxima cidade olímpica, realizou na China um show de oito minutos ao som de Whole lotta love, do Led Zeppelin, interpretada pela cantora Leona Lewis, com direito à participação do guitarrista da banda, Jimmy Page. A festa, diante de um público de 91 mil pessoas, começou com uma queima de fogos e com a apresentação de dança e ritmo no estádio, lembrando a cerimônia de abertura. Pouco depois, os atletas de todas as delegações entraram, e em uma clima bem mais informal, participaram da festa. A atleta Maurren Maggi, primeira medalhista de ouro brasileira no salto em distância feminino, foi escolhida pelo Comitê Olímpico Brasileiro para carregar a bandeira do país. Bandeira Depois da entrega da bandeira olímpica pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, ao prefeito londrino, Boris Johnson, foi a vez de Londres dar uma amostra do que vão ser os Jogos Olímpicos de 2012. Um tradicional ônibus vermelho de dois andares se transformou em um palco, no qual se apresentaram Leona, Jimmy Page e o jogador de futebol David Beckham. O meia inglês, que confessou ter ficado muito nervoso por causa de um sonho na noite anterior, chutou uma bola de futebol para a multidão. "Sonhei que iria deixar a bola cair das minhas mãos antes de chutar", disse à BBC os astro mais aplaudido pela multidão. Depois da cerimônia de encerramento em Pequim, foi a vez de Londres continuar a festa, com shows de diversos artistas em frente ao Palácio de Buckingham, a residência oficial da rainha Elizabeth II. Entre os artistas que participaram das comemorações estão McFly, Will Young, Scouting for Girls e The Feeling. Em 2012, Londres vai se tornar a única cidade em todo mundo a ter sediado três Olimpíadas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.