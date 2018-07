Festa em homenagem a criador de 'Chaves' reúne milhares no México

Milhares de pessoas se reuniram no centro da Cidade do México neste domingo, 20, para homenagear Roberto Gómez Bolaños, o ator e criador de personagens como Chaves, Chapolin, Dona Florinda, Chiquinha e muitos outros.

Os fãs foram fantasiados e participaram de coreografias imitando as danças dos personagens criados por Bolaños e fecharam várias ruas do centro da capital mexicana.

Vários outros eventos para homenagear os mais de 40 anos de carreira artística de Bolaños - que completa 83 anos em 21 de fevereiro - já foram programados, incluindo um no Auditório Nacional, na Cidade do México, no final de fevereiro.

Em março, uma outra homenagem será transmitida pelo canal Televisa, do México, para vários países.

Na homenagem de domingo, os organizadores esperavam cerca de 10 mil participantes, mas, segundo eles, 22 mil pessoas participaram da festa.

