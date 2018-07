Festa em quadra deixa um morto e três feridos Uma pessoa morreu e três ficaram feridas durante briga na comemoração da escola campeã do carnaval de Porto Alegre, segunda-feira à noite. Uma pessoa atirou na frente da quadra da Imperatriz Leopoldina. A polícia tem pistas do autor dos tiros, que fugiu. O carnaval foi o mais violento dos últimos anos no Rio Grande do Sul, com 46 homicídios.