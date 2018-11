Festa em São Luiz do Paraitinga celebra tombamento Bandas tocando tradicionais marchinhas do carnaval luizense no coreto, centro histórico tomado pela multidão, bonecos gigantes alegrando turistas e moradores e manifestações religiosas da Festa do Divino. Tudo isso em um só dia em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba (SP). A festa deste domingo celebrou a preservação da cidade como patrimônio brasileiro e atraiu centenas de pessoas para o circuito cultural organizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).