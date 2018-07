Festa no metrô faz seis estações fecharem em Londres

Seis estações do metrô de Londres foram fechadas e 17 pessoas foram presas no sábado numa noite de muita festa e confusão, a última antes de passar a vigorar a proibição no consumo de bebidas alcoólicas na rede. Para marcar a data, milhares de pessoas invadiram os vagões e estações para beber até o último minuto possível, mas muitos bêbados causaram problemas. Quatro motoristas de trens do metrô, três outros funcionários e dois policiais alegaram ter sido agredidos por usuários. Além disso, vários trens foram avariados e retirados de serviço, provocando atrasos. A polícia lamentou que o que deveria ter sido um evento divertido teve um fim "desafortunado". Liverpool Street Uma das estações fechadas por superlotação foi Liverpool Street, no centro financeiro de Londres e uma das mais importantes da capital britânica. A proibição foi anunciada pelo novo prefeito de Londres, Boris Johnson, pouco depois de ele ter assumido o cargo, neste mês, e passou a valer neste domingo em toda a rede londrina de metrô, ônibus e bondes. Também fica proibido carregar garrafas, latas ou outros objetos contendo bebida alcoólica se estiverem abertos. O prefeito alega que a proibição vai melhorar a segurança dos passageiros, mas sindicatos que representam os funcionários da rede de transportes dizem que fiscalizar a nova lei vai colocar em risco a segurança desses profissionais. Alguns dos participantes da "festa" deste sábado disseram estar protestando contra a proibição, mas muitos admitiram estarem apenas querendo beber e se divertir. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.