Festa para a volta de Hebe à TV

AMIGOS DA CONCORRÊNCIA - Hebe agradeceu à Globo por ter autorizado a ida de estrelas, entre elas Xuxa

Artistas da Rede Globo, emissora sempre tão ciosa da exclusividade sobre os direitos de imagem de seu elenco, foram excepcionalmente autorizados a pisar no SBT ontem. Obra de Hebe Camargo, que completou 81 anos no Dia Internacional da Mulher e marcou sua volta à TV após o diagnóstico de um câncer no peritônio (região do abdome).

Xuxa estava lá, Ana Maria Braga estava lá. Roberto Carlos estava lá - não na primeira fila, como as loiras, mas em vídeo gravado previamente com Hebe num hotel da cidade, ao lado de seu maestro, Eduardo Lages, que ao piano o acompanhou na interpretação de Como É Grande o Meu Amor Por Você. E não é que o cantor chorou? "Nunca vi o Roberto chorar antes, nunca!", disse Hebe.

Diante da loira, viu-se um Roberto mais descontraído que nunca, disposto a listar as coisas de que mais gosta na vida: "Primeiro sexo com amor, depois sexo e depois sorvete." E Hebe: "Sorvete de pauzinho ou de copinho?". "De copinho, claro", gargalhou o Rei.

"Vou ter de limpar o chão da Globo, fazer faxina lá para agradecer tudo isso", disse Hebe. Silvio Santos também apareceu indiretamente. Com seu auditório, puxou um coro de "Parabéns a Você" e mandou o mimo para ser exibido durante o programa da loira. O patrão não apareceu de corpo presente, mas a filha, Daniela Beyrutti, diretora artística do SBT, e a primeira-dama, Íris Abravanel, lá estavam. O elenco do SBT compareceu em peso. Ainda na primeira fila, Marília Gabriela e Astrid Fontenelle, ambas cedidas pelo canal GNT (GloboSat), contracenavam com Maisinha, a garota prodígio de Silvio Santos. Abordada pelo Estado após a gravação para saber sobre o que ela tanto conversava com Xuxa durante o programa, Maísa só repetia: "Ah, várias coisas."

Aos jornalistas que lá foram para acompanhar o programa, exibido na noite de ontem, Hebe contou, após a gravação, que já se submeteu a três sessões de quimioterapia até agora e faltam mais três. "Não senti nada", disse. E falou que vem usando peruca: "Chamei a Nêuta, que faz umas perucas lindas, e ela fez três pra mim. Isso que estou usando agora é peruca, podem fotografar."

Desanimada com o diagnóstico ela disse que só ficou nos primeiros dias. "Até depressão, que eu nunca tive, achei que teria, fiquei muito deprimida, mas logo passou." Questionada se fazia exames rotineiramente, a apresentadora admitiu que não, que nem os exames ginecológicos de praxe costuma fazer, e garantiu que vai mudar. "Não sou um bom exemplo", constatou.

Durante o programa, no embalo do Dia da Mulher, aproveitou a eclética plateia para levantar questões sobre o universo feminino. Perguntado pela apresentadora como um homem deve proceder quando a mulher "está de TPM (tensão pré-menstrual)", Ratinho disse que era bom nem chegar perto. Foi repreendido pela ex-deputada Zulaiê Cobra Ribeiro num bate-boca apartado por Ivete Sangalo, que, do palco, divertia-se: "Coitado do Ratinho. Vá pescar, Ratinho, vá pescar." Quando o assunto parecia esgotado, Xuxa pediu a palavra para dizer que nem todas as mulheres ficam bravas na TPM: "Eu fico molinha, molinha", disse.

Ratinho perguntou a Hebe se ela tinha se arrepiado "além do limite" em sua entrevista com Roberto Carlos. "Até o limite, não, porque a quimioterapia leva tudo", riu Hebe.

De Marília Gabriela, Hebe quis saber se uma mulher seria melhor que um homem na presidência da República. Gabi se livrou da saia justa. Afirmou que "mulher ou homem", o ocupante do cargo deve ter competência, moral ilesa e atenção com saúde e educação.

No palco, Ivete Sangalo, Maria Rita, Leonardo e Ney Matogrosso acompanharam a conversa e apresentaram seus números musicais. E para dizer que Hebe é a mesma de sempre, a apresentadora cobrou um "selinho" de Leonardo. E levou.