Festa pró-maconha na PUC acaba em ato esvaziado

"Não somos baderneiros. Só queremos discutir a legalização da maconha. Afinal, não existiria produção cultural e acadêmica nesse País se não existisse a maconha", gritava, no microfone improvisado, Marcel Segal, de 23 anos, aluno do curso de Comunicação em Multimeios da PUC.

Ele era um dos cerca de 50 alunos que organizaram o Festival da Cultura Canábica e protestavam ontem, no fim da tarde, contra o reitor Dirceu de Mello, que suspendeu todas as atividades do câmpus Monte Alegre para evitar a realização do evento.

Com os portões trancados, a manifestação aconteceu do lado de fora do câmpus, no mesmo horário em que a festa começaria, às 16 horas, mas com menos de 1% dos público de 6,5 mil pessoas que haviam confirmado presença na festa.

"Não vai adiantar nada isso o que o reitor fez. Vamos marcar um outro festival para a próxima semana e o que ele fará? Vai fechar o câmpus toda sexta-feira?", argumentou um outro estudante, que preferiu não se identificar.

No ato, com menções a Beatles, Bob Marley e Marcelo D2, os alunos compararam a atual gestão à de Nadir Kfouri, reitora na época da ditadura militar, que morreu na última terça-feira. "Isso acontece na semana em que estamos de luto por aquela que, ao contrário desse reitor, brigava pela liberdade de expressão e contra o autoritarismo."

Fechamento. A decisão de fechar o câmpus desagradou não só os organizadores e simpatizantes do festival. Com todas as atividades suspensas, palestras foram desmarcadas, os pacientes da clínica de psicologia tiveram de voltar para casa e as defesas de mestrado e doutorado foram adiadas.

O professor de Teologia Edin Abu Mansur, orientador de um estudante que defenderia a tese de doutorado, questionou a atitude. "Quanto vai custar remarcar uma banca com cinco doutores, todos de fora se São Paulo?", perguntou. "Isso está acontecendo porque não se fez nada nos últimos anos." Ano que vem haverá eleição para reitor.

Na quarta, um dia antes da divulgação do ato do reitor de fechar o câmpus, o Conselho Universitário da PUC-SP se reuniu para deliberar sobre o assunto.

Até o início da noite, não havia viaturas policiais no local.