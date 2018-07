Festa que não é só para inglês ver

De reis, rainhas, príncipes e princesas, nessas bandas de cá do Atlântico, só temos recordações. Mas não é que o enlace de um integrante da família real britânica tem ganhado também por aqui todos os holofotes? Aqui e em todo o mundo.

Desde que o príncipe William, primogênito do príncipe Charles e da princesa Diana, anunciou seu noivado com Kate Middleton, em novembro do ano passado, teve início uma corrida contra o tempo para mostrar quem é esse casal, como os noivos se conheceram, de onde vêm, para onde vão e tudo mais que lhes diz respeito.

A cerimônia, marcada para o próximo dia 29, em Londres, deve ser acompanhada por 2 bilhões de pessoas pela televisão, de acordo com estimativa do governo do Reino Unido. Para se ter ideia da grandiosidade da coisa, o funeral da princesa Diana foi visto por 2,5 bilhões de pessoas. Dessa vez, cerca de 8 mil jornalistas e todo o aparato da imprensa mundial estarão a postos para acompanhar o "sim" dos noivos, com câmeras, microfones, máquinas fotográficas e satélites.

Seja para se inspirar ou apenas para ficar babando, o telespectador brasileiro terá várias opções para assistir a todos os detalhes. Às 5 horas do dia 29, CNN International, CNN En Español, Globo News, Record News, GNT e E! dão a largada para o grande evento. A RedeTV! entra na transmissão a partir das 7 horas, enquanto a Globo vai usar o espaço do Bom Dia Brasil para mostrar o casório, acompanhando tudo desde a chegada dos convidados e da família real à Abadia de Westminster, a cerimônia e o trajeto dos noivos em carruagem até o Palácio de Buckingham.

Dentro de seus jornalísticos ou dos programas de entretenimento, os outros canais, como SBT, Band, Band News, Cultura e Gazeta, entre outros, também acompanham todo o burburinho na terra da Rainha Elizabeth.

A plateia local não há de se sentir deslocada. A TV trata de colocar o telespectador a par de tudo. Especiais sobre a realeza pipocam em quase todos os canais. O enlace serve de pretexto para abordagens diversas, passando por moda, economia, comportamento, questões políticas e sociais. Acima, preparamos um guia com os destaques da programação que gira em torno do casal William e Kate.

Em casa. Se o mundo está de olho em cada passo, corte e costura dos figurinos de William e Kate, é natural que a BBC esteja ainda mais antenada. Além dos especiais preparados para a TV, a transmissão ao vivo do casamento real poderá ser acompanhada via rádio e internet.

GLOBO

O Globo Repórter do dia 22 será dedicado a William e Kate, assim como algumas matérias do Fantástico, no dia 24. Jornal Hoje e Jornal Nacional também terão especiais sobre o casamento e a família real. Pedro Bassan, Marcos Losekann e Marcos Uchôa são os enviados especiais a Londres.

REDETV!

A partir de amanhã, o RedeTV News começa a exibir a série de reportagens especiais Casamento Real. Na quinta-feira que antecede o evento, dia 28, o Aconteceu vai relembrar os principais casamentos da família real britânica.

BIOGRAPHY CHANNEL

A noite do dia 26 terá um pacote de programas com ares de "era uma vez...". Às 20h, Princesas do Mundo; às 21h, Diana: The True Story; às 22h, A Dinastia Grimaldi; e, para fechar a noite, às 23h, Rania, a Rainha no Youtube.

CNN INTERNATIONAL e CNN EN ESPAÑOL

Richard Quest vem comandando, durante todos os sábados deste mês, alguns especiais, às 10h e às 17h. Piers Morgan - que também vai pilotar a transmissão ao vivo - receberá em seu programa, nos dias 25 e 29, convidados ligados ao casal, às 22h. Já a versão espanhola do canal exibe La Muyer Que Será Reina, às 14h do dia 29.

DISCOVERY CHANNEL

Serão dois programas no dia 24. William, Kate e Oito Bodas Reais, às 20h, com os bastidores, os detalhes e entrevistas com pessoas que participaram de casamentos da família real. Às 21h. William e Kate: Um Noivado Real vai traçar um perfil do casal.

DISCOVERY HOME & HEALTH

O canal traz 5 programas que vão tratar desde os preparativos para a festa até a "corrida" para conquistar o irmão de William. Dia 24, às 23h: Colecionadores Reais; dia 25, às 19h: 30 Anos em 30 Dias; dia 26, às 19h: Harrymania; dia 27, às 19h: Era Uma Vez: Charles e Diana; dia 28, às 19h: Bastidores do Grande Dia.

E!

Aqui, a cobertura terá especiais antes e depois da cerimônia. No dia 25, um especial sobre a princesa Diana (às 20h) e outro sobre as personalidades reais jovens (às 21h). Na véspera do grande dia, às 21h, é a vez do documentário The Royals. Na noite do dia 29, serão exibidos programas com o melhor do casamento real, às 22h, e com a análise de looks, às 23h.

GNT

Neste mês, são horas dedicadas ao assunto. Ainda é possível ver, no dia 22, às 23h, William & Kate: Um Conto de Fadas, e de 25 a 28, às 17h, a minissérie A História de uma Princesa, sobre Diana.

GLOBO NEWS

Uma semana de especiais: dia 21, às 23h30, Sem Fronteiras sobre democracia X monarquia; dia 24, às 20h30, Globo News Especial sobre o universo das princesas; dia 24, às 23h30, Arquivo N mostra todos os casamentos reais e no dia 29, às 19h30, Conta Corrente fala sobre a economia que gira em torno dessas cerimônias.