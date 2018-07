FESTA TEMÁTICA Carlos Drummond de Andrade faria aniversário no dia 31. Para comemorar, o Dia D, do Instituto Moreira Salles, oferece atividades gratuitas. Na 4ª (31), 17h30, tem 'Sarau Dia D', na Biblioteca Mário de Andrade (R. da Consolação, 94, República). No mesmo dia, 16h, aula sobre o livro 'O Sentimento do Mundo', no Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073).