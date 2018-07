FESTANÇA NO VIADUTO Sucesso na Virada Cultural de 2012, o Chefs na Rua volta hoje (25), no Viaduto do Chá (foto), em comemoração aos 459 anos da cidade. A 'madrinha' desta edição é Janaína Rueda, do Bar da Dona Onça, que vai apresentar o evento e servir seu estrogonofe com arroz soltinho e batata chips. Entre os pratos e chefes confirmados, Renato Carioni, do Cosí, com o hambúrguer de pato e maionese trufada; Raphael Despirite, do Marcel, servindo cachorro-quente à francesa; o acarajé de Rafael Sessenta, do Sotero; e Heloísa Bacellar, do Lá Da Venda, com pão de queijo e bolos. A festa vai ter, claro, brigadeiro, o tradicionalíssimo doce de aniversário brasileiro - na receita de Juliana Motter, da Maria Brigadeiro. Os preços variam entre R$ 5 e R$ 15. Vd. do Chá, metrô Anhangabaú. Hoje (25), 14h/22h.