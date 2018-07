Festas na Unicamp geram confusão

A universidade, na visão dos alunos, tem agido sob pressão da associação de moradores do entorno da Unicamp e do Ministério Público - que desejam há anos pôr fim ao barulho noturno no câmpus. Em dezembro, o conselho universitário da Unicamp aprovou exigências para a realização de eventos, que deverão contar com um plano de segurança detalhado para a festa. Caso não cumprissem as formalidades, os alunos seriam punidos, e é o que vem acontecendo.

"Qualquer coisa que a gente tenta fazer, eles pedem para registrar, pedir autorização. Querem que as pessoas coloquem o nome de quem está organizando as festas só para cair em cima dessa pessoa depois", diz o estudante Tiago Coelho, de 20 anos, do Diretório Central de Estudantes.