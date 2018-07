Festival da melancia na Austrália traz 'esqui' com fruta

Foi aberto nesta quinta-feira na Austrália um festival que traz competições como cuspe à distância de sementes de melancia e esmagamento e arremesso da fruta. O Festival da Melancia de Chinchilla, realizado na cidade de Chinchilla, no Estado de Queensland, centro-leste da Austrália, também premia quem trouxer a maior melancia e traz outro inusitado esporte: o esqui de melancia. Os participantes têm que enfiar cada pé em uma melancia e escorregar em uma lona encharcada com o líquido da fruta. Outra atração neste ano fica por conta de John Allwood, que tentará bater o seu próprio recorde registrado pelo Livro Guiness dos Recordes no último festival, depois que ele partiu 40 melancias com a cabeça em 60 segundos. O festival reúne aproximadamente 7 mil espectadores, mais da metade da população de Chinchilla. Os visitantes acabam aparecendo não apenas para saborear a fruta, mas principalmente para se divertir. "A festa atrai pessoas de várias partes do país, e até turistas estrangeiros, que participam das competições por pura diversão", disse Julie Alban, uma das organizadoras do evento, que foi realizado pela primeira vez em 1994. Chinchilla é considerada a capital das melancias da Austrália. Um quarto de toda produção nacional da fruta vem dessa região do país. Além de muita melancia, há também estandes, desfiles, artesanato e concertos para os visitantes. O festival vai até dia 22 de fevereiro. Chinchilla é terra natal do conhecido cineasta australiano George Miller, diretor dos filmes Mad Max , Mad Max II, As Bruxas de Eastwick e Happy Feet: O Pinguim . BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.