'Festival de chamas' marca fim da saga olímpica em Londres

A cerimônia de encerramento dos Jogos Paraolímpicos Jogos será um "festival de chamas" com os atletas ao centro, de acordo com o diretor artístico Kim Gavin.

O evento marca o fim das competições olímpicas em Londres, iniciadas com os Jogos Olímpicos, que foram abertos no dia 27 de julho.

Um show da banda Coldplay vai levar o público a uma viagem através das quatro estações durante o encerramento, prevista para começar às 16h30, horário de Brasília.

Os atletas paraolímpicos estarão no centro do estádio no início do evento.

Cerca de 1.200 artistas participarão das performances de domingo.

"A idéia é (celebrar) uma grande união", disse Gavin.

"Somos conhecidos como uma nação que realiza a maioria dos festivais do mundo, afinal promovemos 600 festivais por ano".

'Festival da vida'

"Dar essa abordagem de festival é puramente para trazer a celebração da última noite em que os Jogos se realizam Londres. Prestamos homenagem ao todo o espírito humano e de realização através destes esportes maravilhosos vistos nas duas últimas semanas.

"O que conseguimos fazer é montar um grupo único de pessoas que vai sacudir o Estádio Olímpico e montar o festival da vida. A noite inteira será uma festa para a chama olímpica, que, finalmente, sairá de Londres.

Gavin contou ter abordado a banda Coldplay há mais de um ano, de forma a garantir a participação do grupo liderado por Chris Martin.

"Eles pularam a bordo imediatamente e tomaram as rédeas. Eles disseram que gostariam de estar envolvidos e acreditavam no que estávamos fazendo. Eu queria que fosse um acontecimento, com uma grande banda."

Gavin também contou que 120 crianças voluntárias do Leste de Londres participarão do encerramento. E ainda 200 artistas especializados em performances em aéreas do Circus Scape, além da The British Paraorchestra.

Chris Martin, do Coldplay, disse: "Ser convidado para tocar na festa de encerramento para os atletas paraolímpicos em Londres é uma grande honra para nós e estamos muito felizes de estar envolvidos. Será uma das maiores noites de nossas vidas.".