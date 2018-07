Festival de cinema gratuito reúne filmes sobre infância e educação

Nesta semana, um bom programa para quem gosta de cinema e se interessa pelo tema infância e educação é a segunda edição da Ciranda de Filmes, primeira mostra de cinema no Brasil com foco nestes assuntos, que ocorre entre os dias 21 e 24, de quarta a domingo. Serão 50 filmes exibidos nas salas do Cine Livraria Cultura e no Cine Sesc, além de bate papos com especialistas da área, oficinas e brincadeiras. O objetivo é proporcionar reflexões sobre os temas deste ano: família, relação da criança com a natureza e protagonismo infantil. É tudo de graça - basta retirar os ingressos com até 30 minutos de antecedência no local da exibição.

Entre os destaques do festival, está a pré-estreia do documentário "Território de Brincar", de Renata Meirelles e David Reeks. Eles percorreram todo o Brasil na busca por compreender a infância no País, de comunidades rurais a grandes metrópoles, do litoral a aldeias indígenas. O trailer do documentário pode ser visto aqui. Neste ano, a Ciranda de Filmes vai homenagear também brasileiros que contribuíram para o enriquecimento cultural e que morreram no ano passado, como o educador e teólogo Rubem Alves, o poeta Manoel de Barros e o escritor Ariano Suassuna.

Ao contrário do que pode parecer, o evento não é destinado ao público infantil - embora as crianças possam participar, desde que acompanhadas por adultos. A expectativa dos organizadores é que 7,5 mil pessoas compareçam do festival, pois será realizado em mais de uma sala de cinema, com mais atividades e mais filmes. No ano passado, a mostra foi realizada no Cine Livraria Cultura, onde foram exibidos 32 filmes para 2,7 mil pessoas entre os dias 31 e 3 de abril.

A programação completa está aqui.

Veja alguns destaques:

Território de Brincar

Durante dois anos, o casal de documentaristas Renata Meirelles e David Reeks, viajou pelo Brasil registrando o brincar universal de meninos e meninas de diferentes realidades. O resultado é um documentário que propõe um passeio pelos gestos infantis em brincadeiras de diversas regiões brasileiras.

Quando: 21/05 às 14h

Onde: Cine Sesc

Indomável Sonhadora

Uma menina vive em uma comunidade miserável isolada às margens de um rio e corre o risco de ficar órfã, pois seu pai está muito doente. Um dia, pai e filha precisam lidar com as consequências trazidas por uma forte tempestade, que inunda toda a comunidade.

Quando: 22/05, às 15h

Onde: Cine Livraria Cultura

O Sonho de Wadja

Wadja tem 12 anos e mora no subúrbio da capital da Arábia Saudita. Wadjda é uma garota cheia de vida, que usa calça jeans, tênis, escuta rock’n roll e deseja comprar uma bicicleta para poder disputar uma corrida com seu melhor amigo Abdallah. Mas em uma sociedade que diz que as bicicletas são apenas para os meninos, ela enfrentará muitas dificuldades para realizar seu sonho.

Quando: 22/05, às 19h

Onde: Cine Livraria Cultura

Projeto Natureza (Project Wild Thing)

Project Wild Thing é um filme-movimento para levar mais crianças (e seus pais) para fora de casa e reconectá-las com a natureza.

Quando: 22/05 às 21h e 23/05 às 10h

Onde: Cine Livraria Cultura