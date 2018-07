Festival de comida selvagem vende sanduíche de minhoca

Um festival anual de comida selvagem realizado nesse final de semana na Nova Zelândia ofereceu aos visitantes especiarias como sanduíches de minhocas, larvas fritas e besouros cobertos com chocolate.

O festival, que está na sua 21ª edição, atraiu 15 mil espectadores neste final de semana em Hokitika, cidade com 3,5 mil habitantes localizada no sul do país.

Os 66 estandes ofereceram principalmente insetos, em pratos como gelatina com gafanhotos, sorvete com larvas de vespa, besouros à milanesa, e moluscos, como caracóis ao molho de alho, que custavam menos do equivalente a R$ 10.

As vendedoras de caracóis ao molho de alho, Jane Walter e Inggrid Warner, prepararam desde outubro a sua especiaria. Segundo elas, os moluscos foram alimentados com farinha durante uma semana, lavadas com vinho, e então cozidos. Em seguida foram congeladas até o dia do evento.

O festival ofereceu ainda miúdos de pato e degustação de Pukeko, um pássaro local considerado uma peste pelos fazendeiros neozelandeses. Apesar de ser proibida a comercialização do Pukeko no país, foi autorizado o abate de 120 deles para que fossem servidos no festival de comidas selvagens.