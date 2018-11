Festival de dança urbana agita Havana

Dançarinos, músicos e mímicos de várias partes do mundo participaram em Cuba do festival anual de dança urbana.

O evento, chamado Cidade em Movimento, reúne manifestações artísticas inspiradas em história, arquitetura e design em um dos bairros mais belos do mundo, a Velha Havana.

Realizado desde 96, o festival reúne neste ano grupos de 19 países, entre eles Brasil, Suécia, Noruega, Bélgica e Canadá.

O festival é parte do Circuito Internacional de Cidades que Dançam, uma organização criada em Barcelona. Havana está entre 90 cidades do mundo que realizam eventos do tipo para promover a integração cultural e artística entre os povos.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.