Festival de pesca celebra rio limpo em Sorocaba

O evento celebrava o fim da poluição, após um processo de despoluição que levou 15 anos e exigiu investimento de R$ 150 milhões, sobretudo em tratamento de esgotos. De acordo com o ambientalista Jorge Alvarenga, da Associação Consciência Ambiental de Sorocaba, que organizou o festival autorizado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, o objetivo de reatar os laços entre os moradores e o rio foi alcançado. Cerca de mil pessoas se envolveram na pescaria e muitas ajudaram a recolher lixo nas margens.

"É muito bom ver o rio limpo outra vez", disse o tapeceiro Clodoaldo José de Oliveira, de 39 anos, um dos pescadores. "O mau cheiro acabou e os peixes são bons até para comer", afirmou o pintor Vanderlei Luz, 32. A pescaria aconteceu num trecho de 2,5 km do rio entre a ponte do Pinga-Pinga e o Parque das Águas que, desde o ano passado, foi liberado para a pesca esportiva pela Polícia Ambiental. Todos os participantes receberam a licença para pesca amadora. O projeto de despoluição do rio Sorocaba teve início no final da década de 1990 com a instalação de interceptores de esgoto ao longo dos afluentes urbanos. Para tratar os 50 milhões de litros que a cidade produz por dia foram construídas 17 estações elevatórias e sete estações de tratamento. Antes de cortar a área urbana de Sorocaba, o rio passa por Votorantim que também já trata 65% dos esgotos.