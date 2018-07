Festival de pipas deixa colorido o céu em Israel

Um festival de pipas tradicionais japonesas coloriu o céu da cidade de Haifa, cidade no norte de Israel, no último sábado. O festival foi organizado pelo museu Tikotin de arte japonesa, que atualmente apresenta uma exposição de pipas do japonês Mikio Toki, considerado um mestre na arte. As pipas de Toki, feitas a mão, têm até três metros de comprimento e levam até um mês para serem criadas. Acredita-se que a pipa foi inventada na China, há 2 mil anos, e levada para o Japão, onde foi assimilada na cultura local e usada para conectar a Terra com o céu, os seres humanos com seus deuses. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.