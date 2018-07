Festival de sopas da Ceagesp volta com novidades

O visitante paga R$ 21,90 e pode saborear as sopas que quiser, quantas vezes quiser. Na estreia do festival, foi escalado para o menu um sucesso de público do ano passado: o caldo de creme de pinhão com cream cheese. Até domingo, o cardápio será composto também pelas sopas de feijão, de legumes e das tradicionais sopas de cebola (normal e gratinada) - as únicas servidas todos os dias.

O responsável pelas receitas desde a primeira edição, em 2009, é o chef Ivair Félix, de 37 anos. Ele conta que procura usar ao máximo os ingredientes da própria Ceagesp. "É tudo fresco e tem uma variedade ótima. Vou rodando pelos boxes e pensando nos pratos que quero criar", explica.

Clima junino

Além do pinhão, outros ingredientes juninos devem vir por aí, diz Félix, como gengibre e vinho tinto. Ele não revela surpresas, mas conta que a sopa de bobó de camarão e a de brócolis com queijo roquefort poderão estar entre elas. As sopas do festival só são servidas à noite, em um refeitório montado especialmente para o evento.

O espaço comporta 300 pessoas sentadas - 80 a mais do que no ano passado. O público esperado é de 500 pessoas por noite, superior ao da edição passada, quando 400 pessoas conferiram as delícias por dia.