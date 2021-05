Festival do Bebê: até 30% de desconto em carrinhos, fraldas, brinquedos e muito mais

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

As ofertas ficam disponíveis no site da Amazon até 16/5

Até o próximo domingo, é possível comprar uma série de produtos infantis em promoção no site da Amazon. O Festival do Bebê, válido até 16 de maio, às 23h59, traz itens em todas as categorias, incluindo alimentação, roupa, brinquedo, passeio, banho, segurança e enxoval.

Confira todas as ofertas do Festival do Bebê

Dá para aproveitar, por exemplo, o Travel System Reverse Cosco (18% de desconto), que inclui um carrinho confortável para recém-nascidos, com assento de inclinação de até 180º, e um bebê conforto, com três alturas para o cinto.

O Berço Mini Play Safety 1st oferece ainda mais desconto aos consumidores, 34%, e vem com mosquiteiro, rodas para movimentação com freio, fixação lateral segura com zíper e colchonete macio, impermeável e lavável.

Na seção de fraldas, algumas das opções são a Fralda Cremer Disney Hiper Pacote de 60 (9% de desconto) e a Fralda Pampers Pants Premium G 112 Unidades (13% de desconto).

Clicando aqui, dá para ver sugestões de roupas e sapatinhos, e neste link é possível conferir os brinquedos em promoção, lançamentos e mais vendidos. Algumas das opções são o Tablet Multilaser Mickey Mouse (8% de desconto) e o Estrela Brinquedo Educativo Caixa-Encaixa a Partir de 1 Ano (37% de desconto).

