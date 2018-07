Festival em Londres destaca casas de boneca 'perfeitas'

Mundos em miniatura

Alguns fãs de miniaturas em Londres tiveram no último domingo a oportunidade de conferir uma prévia do Festival de Casas de Boneca de Kensington, um dos mais conceituados do mundo, que será aberto ao público em geral em maio.

As casas e objetos em miniatura precisam ser perfeitos para serem aceitos na exposição. Tanto que uma miniatura da obra 'Sonho de uma Noite de Verão', de William Shakespeare, pode ser lida com uma lupa.

Alguns dos expositores dizem que passaram meses produzindo suas casas de boneca no nível de perfeição exigido, enchendo os olhos do público - formado por adultos e crianças.

A exposição se concentra sobretudo em casas, mas há também miniaturas de pubs, cenários de rua e até de escolas.