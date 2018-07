Festival em parcelas Com alguns meses de antecedência, o Lollapalooza dá hoje (25) uma palinha da programação brasileira do festival, que será só em março, no feriado da Páscoa. A festa, na Galeria do Rock, comemora o aniversário de São Paulo (e os 50 anos da galeria) com shows de Tokyo Savannah, República e RevoltzSP - que também tocam no Lolla - e do recém-formado grupo de indie rock Name The Band, projeto solo do guitarrista e compositor Zeh Monstro.