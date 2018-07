Festival gay na Bósnia provoca protestos

O primeiro festival gay da Bósnia, que começou na noite de quarta-feira em Sarajevo, foi alvo de protestos de manifestantes, que acabaram entrando em confronto com a polícia. O homossexualismo ainda é um grande tabu na Bósnia e a intenção dos quatro dias de exposição é conscientizar o público a respeito do assunto. Nas últimas semanas, os organizadores foram ameaçados de morte, e o festival foi criticado por líderes religiosos e políticos. "A segurança do local está extremamente reforçada, o que deixa clara a posição da sociedade bósnia, que é homofóbica e xenofóbica", diz a organizadora do festival, Masha Buzic. "Isso prova que a sociedade precisa mudar para aceitar todo mundo do jeito que é." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.