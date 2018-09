Festival religioso cobre santo com cobras na Itália

A cidade de Cucculo, nas montanhas da região de Abruzzo, na Itália, se torna palco uma vez por ano de um festival incomum. Na primeira quinta-feira de maio, os moradores locais esperam, com cobras nas mãos, pela aparição da estátua de São Dominique. O santo é então coberto de serpentes e sai em procissão pela cidade. A tradição milenar começou para encorajar os pastores a fazer seu trabalho sem medo e hoje é uma forma de invocar proteção contra picadas de cobra. As serpentes usadas no festival, todas inofensivas, são trazidas de regiões próximas por caçadores locais. A Itália tem apenas uma espécie de cobra venenosa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.