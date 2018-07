Festival reúne 1,5 mil gêmeos na França

A pequena cidade de Pleucadeuc, na região da Bretanha, no noroeste da França, foi tomada no último fim de semana por gêmeos idênticos, reunidos para um festival anual.

Os organizadores do evento dizem que a região é a que mais tem gêmeos idênticos no país. Este ano 1,5 mil gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos de toda a Europa participaram do festival.

Eles se encontram para trocar histórias e conhecer pessoas que enfrentam os mesmos tipos de situação. Algumas vezes, os encontros terminam em romances duplos, como foi o caso de Etienne e Antoine, irmãos gêmeos, que namoram Emilie e Lise, também gêmeas.

"Só gêmeos podem entender o que nós sentimos uma pela outra, então eles não tentariam nos separar ou reclamariam que eu passo muito tempo com a minha irmã. Logo, encontrar gêmeos foi ideal", conta uma das gêmeas.

O evento, que já acontece há 17 anos, também permite que diferentes gerações se encontrem para dividir a experiência de ter irmãos idênticos.