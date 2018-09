Festival reúne obras esculpidas com 300t de gelo

Escultores dão os últimos retoques nas obras que serão exibidas na oitava edição do Festival de Gelo, que começa nesta sexta-feira, dia 21 de novembro, na cidade de Bruges, na Bélgica. A equipe de 40 escultores, de diversos países, contou com 300 toneladas de gelo para criar labirintos gigantes, monstros e princesas. Cada bloco de gelo de duas toneladas levou quatro semanas para ser esculpido. As esculturas são preservadas em um ambiente que mantém a temperatura constante de -6° C. O festival vai até o dia 11 de janeiro de 2009, e os organizadores esperam receber 200 mil visitantes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.