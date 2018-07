Festival terá energia limpa e reciclagem A gerente de sustentabilidade do SWU, Ingrid Francini, afirma que neste ano a maior parte da energia elétrica do festival será limpa, proveniente de hidrelétricas. Foi feita uma parceria com a CPFL Energia e, durante os dias do evento, a empresa realizará manobras em seus circuitos de distribuição para que o abastecimento ocorra por uma rede elétrica exclusiva.