Festival traz esculturas de gelo para cidade na Alemanha

Um festival de arte está trazendo esculturas de animais, árvores e até uma fogueira artificial feitos de gelo à cidade de Roevershagen, no norte da Alemanha.

O festival ocorre há oito anos e foi aberto no dia de Natal.

Foram necessárias duas semanas para esculpir todas as obras

A mostra conta com a participação de 12 artistas de Polônia, Ucrânia, Bulgária e Alemanha. Todos criaram as grandes esculturas em apenas duas semanas.

Foram usadas 160 toneladas de gelo para fazer as esculturas.

Para que as obras não derretam, o local da exposição é mantido a uma temperatura constante de -8ºC.

O diretor de arte do festival, Othmar Schiffer-Belz, conta que o maior desafio para os artistas, além de recriar suas ideias do jeito mais preciso possível no gelo, foi trabalhar nas temperaturas baixíssimas.

Ottfried Weiss veio de Dresden para ver as esculturas e disse que, apesar de ter visto os outros festivais, a edição deste ano já é a favorita.

As esculturas vão ficar expostas até o final de fevereiro.