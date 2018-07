Fezes de pássaro e preenchimento com sangue são tratamentos para o Oscar

A entrega do Oscar em 24 de fevereiro tem tanto a ver com moda quanto com filmes, já que a chegada ao tapete vermelho e a cerimônia televisionadas atraem um público estimado de um bilhão de pessoas em todo o mundo.

É uma noite em que as mulheres - e os homens - não poupam gastos para deslumbrar outros convidados do Oscar e encerrar uma corrida de dois meses de premiações para recompensar as principais estrelas e filmes do ano anterior.

"É o 'grand finale' da temporada de premiações, então as celebridades usam todos os artefatos quando se trata de moda e beleza", disse o especialista em estilo Sam Saboura, que apresenta um programa de moda no canal a cabo TLC. "Eles estão dispostos a ir a qualquer extremo para aperfeiçoar sua aparência e deixar a sua marca no tapete vermelho."

No passado, a sempre jovem atriz Demi Moore, 50 anos, admitiu ter colocado sanguessugas em sua pele para desintoxicar o seu sangue. Gwyneth Paltrow uma vez chegou a uma estreia com suas costas cobertas de hematomas circulares de "ventosas", uma forma de acupuntura que dizem estimular o fluxo de sangue e aliviar o stress.

Angelina Jolie disse à Vanity Fair em 2011 que seus filhos Maddox e Pax fizeram tratamentos de pedicure em que peixes "comiam a pele morta dos pés", enquanto o empresário de música Simon Cowell foi noticiado carregando doses de oxigênio inalável para manter sua aparência.

Lifting vampiro Este ano, há uma novidade no uso de injetáveis preenchedores da pele para suavizar rugas faciais: o Vampire FaceLift (lifting facial vampiro), que mistura preenchimento com sangue do próprio paciente.

O cirurgião plástico Paul Nassif, que oferece o serviço no seu consultório de Beverly Hills, diz que este processo envolve a remoção de um tubo de sangue do paciente, o isolamento de determinados componentes e, em seguida, misturá-los com um material de preenchimento para injetá-lo de volta à pele.

"É um golpe duplo", disse Nassif à Reuters. "Você tem uma resposta imediata do preenchimento, e os benefícios no longo prazo são a formação de um novo colágeno, volume natural e pele mais saudável", comentou.