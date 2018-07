FGV entregará em 20 dias estudo para reduzir gastos do Senado A Fundação Getúlio Vargas (FGV) recomendará ao Senado, daqui a 20 dias, um corte de despesas com custeio e a diminuição dos funcionários a fim de reduzir os gastos da Casa, mas ainda não tem uma estimativa de quanto a instituição economizará com as medidas.