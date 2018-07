FGV Online ganha prêmio internacional A Fundação Getulio Vargas venceu ontem a Khan Academy e o iTunesU no principal prêmio global para ensino online gratuito, patrocinado pelo Education-Portal.com americano, um dos maiores sites de educação do mundo. A FGV Online bateu os outros dois finalistas na votação popular da categoria Recurso Mais Atraente. Mais de 20 mil pessoas no mundo votaram.