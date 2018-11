FHC e Aécio discursam em lançamento de Serra no sábado

O humor no partido não podia estar melhor. Recente pesquisa do Datafolha, com números que apontam para a ampliação de sua vantagem sobre a adversária do PT, Dilma Rousseff, conferiu energia cinética à campanha.

Cerca de mil pessoas já reservaram hospedagem em Brasília, sede da solenidade. Ao contrário do que se esperava, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ganhou lugar no púlpito. Falará aos convidados, ao invés de ser escondido pelos pares.

O mineiro Aécio Neves, cortejado à vaga de vice, terá a palavra em nome dos governadores, assim como os presidentes dos três partidos (PSDB-DEM-PPS) que já constituem a pré-chapa.

"A gente quer dar uma demonstração de unidade e de nosso tamanho... Queremos mostrar nosso time para disputar a eleição no país", disse o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), que será o coordenador-geral da campanha.

Segundo ele, representantes de palanques em todos os Estados estarão presentes.

O discurso de Serra, a ser proferido por volta do meio dia, dirá "o que ele fez, faz e o que fará pelo Brasil".

O vídeo apresentará aos convidados o filho único de feirantes da Móoca, bairro da zona leste de São Paulo. A peça publicitária está aos cuidados de Luiz González, marqueteiro do tucano.

Um dos objetivos é mostrar um José Serra moderado, mas combativo para rivalizar com Dilma, em recentes ataques ao passado tucano e à figura do pré-candidato.

Na véspera, a ex-ministra recebeu o apoio do PR, quando criticou duramente a gestão do adversário no Ministério do Planejamento, responsabilizando-o pelo apagão elétrico na administração FHC.

"Quanto mais brava ela ficar, melhor para a gente", pontuou Sérgio Guerra.

A estratégia é colar na pré-candidata o estereótipo de agressiva.