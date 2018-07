FHC participa de filme no Rio

A imprensa não acompanhou a visita. De acordo com o governo do Estado, o ex-presidente elogiou as UPPs. "Vão dizer que tem poucas favelas ocupadas. Mas já são 100 mil pessoas no Rio em condições melhores, isso não é brincadeira, dá uma cidade de porte médio", avaliou ele durante as gravações.

À tarde, ele visitou o depósito de armas apreendidas da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE), no centro do Rio. "São mais de 100 mil armas recuperadas. Há uma ligação muito grande entre o tráfico de drogas e o tráfico de armamentos. Isso requer um trabalho de inteligência a longo prazo. Não será resolvido com uma receita mágica.

Apenas a repressão não resolve. É preciso assistência ao usuário e uma perseguição mais eficaz a um crime que se globalizou", afirmou.