FIA não vai adotar nenhuma ação contra Rosberg A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) não vai adotar qualquer ação contra o líder do Mundial de Fórmula 1, Nico Rosberg, apesar de o companheiro do piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, ter acusado o alemão de bater intencionalmente no Grande Prêmio da Bélgica, no domingo.