FIA proíbe novo sistema de altura variável

Mark Gillan, engenheiro chefe de operações da Williams, disse que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) declarou o sistema ilegal para a temporada que começa em março na Austrália.

"A FIA proibiu este tipo particular de sistema", afirmou em um programa retransmitido pela Internet no site smibs.tv.

Gillan disse que o esclarecimento foi feito em uma nova diretiva técnica emitida pela FIA e que ele a recebeu pouco antes de ser anunciada ao vivo na noite de sexta-feira. Embora a FIA não estivesse imediatamente disponível para comentar, outras fontes confirmaram a notícia.

A Lotus, que se chamava Renault, pôs seu sistema à prova em um teste com pilotos novatos em Abu Dhabi no ano passado, mas não comentou a importância que tem para o novo carro que apresentará no próximo mês.

Acredita-se que outras equipes, incluindo a ex-campeã Williams, também estavam desenvolvendo dispositivos semelhantes à espera de uma decisão da FIA sobre sua legalidade.