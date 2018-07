Fiança para dono de Porsche permanece em R$ 300 mil

Segundo a juíza de Direito Suzana Jorge de Mattia Ihara, a liberdade provisória foi concedida, mediante fiança. Não haveria motivo, de acordo com a juíza, para aumentar ou diminuir o valor da fiança, depois de paga. De acordo com ela, a "quantia fixada foi arbitrada com base nos elementos do auto de prisão em flagrante e, especialmente, naqueles trazidos pela própria Defesa e não poderia sofrer redução". A colisão fatal ocorreu no cruzamento da Rua Tabapuã com a Bandeira Paulista no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo.