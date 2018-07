Fiat faz acordo para renovar 70 mil contratos na Itália

O acordo inclui os trabalhadores da Fiat Industrial, divisão que fabrica caminhões e tratores.

O acordo prevê um aumento de 40 euros brutos por mês sobre o salário básico a partir de fevereiro, por todo 2013, e um bônus por produtividade de 120 euros por mês a partir de abril. Atualmente esse bônus é de 103 euros.

O grupo Fiat concordou com seus sindicatos em debater novos aumentos em 2014 e 2015 antes do do final do ano.

Às 13h13 (de Brasília), as ações da Fiat subiam 6,44 por cento, a 4,46 euros, após passar de 8 por cento de ganho.

