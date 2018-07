Fibria manterá foco em queda de dívida e grau de investimento

"Em 2013 a Fibria continuará com foco na alavancagem e no alcance do grau de investimento", afirmou o executivo durante teleconferência com jornalistas nesta quinta-feira.

A dívida líquida da companhia encerrou o quarto trimestre em 7,74 bilhões de reais, queda anual de 18 por cento. A relação entre dívida líquida e Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em 3,4x, ante 4,8x no mesmo período de 2011.

Segundo Castelli, a obtenção do grau de investimento é um objetivo da empresa. "A gente acredita que no final do ano a gente já possa requerer o grau de investimento. Nossas probabilidades são grandes no fim de 2013 e início de 2014", ressaltou.

A Fibria teve sólidos dados operacionais no trimestre passado, com a demanda por celulose nos mercados emergentes sendo o principal vetor de crescimento.

Ainda assim, Castelli ressaltou que o cenário para o mercado de celulose continua incerto.

"Nada nos diz que vai mudar esse cenário no primeiro semestre. O segundo semestre depende das entradas de capacidade", disse, em referência as ampliações de inaugurações de fábricas no setor, que elevam a disponibilidade do insumo no mercado.

Diante disso, o executivo ressaltou que a empresa mantém em suspenso os planos de ampliar a fábrica em Três Lagoas (MA). Anteriormente, Castelli já havia dito que não levaria essa proposta ao Conselho de Administração devido ao atual cenário macroeconômico.

PROJETO LOSANGO

No quarto trimestre, a Fibria recebeu a primeira parcela da venda do Projeto Losango, ativos florestais e terras no Rio Grande do Sul, no valor de 470 milhões de reais, e espera receber a segunda parcela no segundo semestre.

"Temos uma série de compromissos a serem cumpridos (antes do recebimento da segunda parcela). Mas está mais para o segundo semestre, como uma possibilidade", disse Castelli.

O projeto foi vendido ao Celulose Riograndense parte do grupo chileno CMPC.

(Por Roberta Vilas Boas)