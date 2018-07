Fibria negocia venda de fábrica no Rio Grande do Sul por US$ 1,4 bi

A Fibria, empresa resultante da compra da Aracruz Celulose pela Votorantim Celulose e Papel (VCP), negocia a venda da fábrica situada em Guaíba (RS) para o grupo chileno CMPC, um negócio estimado em US$ 1,43 bilhão. As duas empresas assinaram na terça-feira um memorando de entendimentos para o acordo. Em comunicado enviado ontem à Bolsa de Valores do Chile, a CMPC informou que a negociação deverá ser concluída nas "próximas semanas". Segundo a empresa, o acordo, ainda sujeito a ajustes, deve ser finalizado em dezembro.

O negócio envolve, além da unidade de celulose, uma fábrica de papel com capacidade para produzir 60 mil toneladas anuais, aproximadamente 212 mil hectares de terras, licenças e autorizações para a construção de uma nova linha com capacidade de 1,3 milhão de toneladas de celulose, bem como um viveiro com capacidade para produzir 30 milhões de espécies por ano.

A operação tornará a CMPC a terceira maior fabricante mundial de celulose de fibra curta, atrás da Fibria e da também chilena Arauco. Com a adição da capacidade da fábrica de celulose de Guaiba, de 450 mil toneladas anuais, a oferta mundial da CMPC se aproximará de 2,3 milhões de toneladas por ano, enquanto que a capacidade da Fibria seria reduzida para aproximadamente 5,4 milhões de toneladas anuais. A Arauco produz atualmente cerca de 3,2 milhões de toneladas por ano.

Para analistas, a venda do complexo de Guaiba pode acelerar o projeto de expansão da Fibria. A avaliação é que o negócio resultará em queda significativa do nível de endividamento da nova companhia e, com isso, a Fibria poderá rever seu atual plano de crescimento. "A princípio havia uma previsão de que o primeiro projeto de expansão da companhia poderia entrar em operação em 2013, mas agora já acredito que esse cronograma poderá ser antecipado", afirmou Felipe Ruppenthal, analista do Banco Geração Futuro de Investimentos. O projeto mais viável para sair do papel, segundo ele, seria a construção de uma segunda linha de produção de celulose no complexo construído em Três Lagoas (MS), cuja primeira fábrica entrou em operação no primeiro trimestre deste ano.

A revisão do cronograma de expansão seria possível graças à redução do nível de endividamento da Fibria, que encerrou o primeiro semestre com dívida líquida de R$ 13,4 bilhões - considerando os dados de Aracruz e VCP no período. Segundo cálculos de Ruppenthal, a relação entre dívida líquida e Ebitda da nova companhia pode cair das atuais 7,2 vezes para 3,8 vezes ao final de 2010. Antes do anúncio do acordo, a previsão do analista apontava para um nível de alavancagem de 4,4 vezes em dezembro do próximo ano.

A estrategista da Ativa Corretora Mônica Araújo acredita que o negócio envolvendo os ativos da empresas no Rio Grande do Sul traz "fôlego significativo" para a empresa conseguir honrar seus compromissos no curto prazo. O endividamento da empresa até o final de 2011, com base nos dados divulgados em junho, supera os R$ 8 bilhões. "O nível de endividamento da empresa não vai retornar a um patamar confortável apenas com a venda do ativo, mas já traz alguma melhora no curto prazo", destacou a analista.

Com a provável entrada de mais de US$ 1,4 bilhão em caixa, a Fibria terá um ambiente mais favorável para analisar quais outras ações adotar para fazer frente aos vencimentos. "É possível que a empresa ainda venda algum ativo, mas talvez a operação seja algo estratégico, e não mais o resultado de uma necessidade", afirmou Ruppenthal.

Apesar de o valor do negócio ser considerado um atrativo ao acordo com a CMPC, os analistas do setor não esconderam a surpresa com a decisão da Fibria de vender uma fábrica de celulose, enquanto a expectativa do mercado era de que a venda de ativos ocorresse na linha de produção de papéis. "A Fibria, se confirmar a venda, sofre mais uma punição pelos erros das duas empresas no passado, a perda com derivativos da Aracruz e a compra da Aracruz a preços muitos altos pela VCP", diz em relatório a Link Investimentos.

Para Pedro Galdi, analista da SLW Corretora, a Fibria ainda poderá adotar novas medidas para levantar recursos e garantir o volume de recursos necessários para quitar a dívida a vencer principalmente nos dois próximos anos. "A dívida da empresa continuará muito elevada e por isso acredito que a Fibria ainda poderá vender suas operações de papel no interior de São Paulo ou fazer uma operação de emissão de dívida ou ação", afirmou. Outra medida a ser adotada pela empresa, na visão de Galdi, será a tentativa de alongamento da dívida atual.

Mônica, da Ativa, destaca que a decisão da Fibria de retomar o plano de expansão é importante neste momento porque o mercado mundial de celulose já se recupera dos efeitos da crise, principalmente por conta da demanda chinesa pelo insumo. "Há uma oportunidade muito interessante no mercado e isso pode levar a empresa a antecipar seus projetos."

