Fibria recompra 78% de bônus 2021 e terá impacto de US$55 mi no 2o tri A Fibria informou que recomprou nesta sexta-feira 430 milhões de dólares em bônus 2021 emitidos pela sua subsidiária Fibria Overseas Finance, correspondentes a 78 por cento do total dos títulos de dívida no exterior com esse vencimento.