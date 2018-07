Fibria reverte prejuízo e tem lucro de R$48 mi no 4o tri A Fibria, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, teve lucro líquido de 48 milhões de reais no quarto trimestre, revertendo o resultado negativo de 358 milhões de reais apurado um ano antes, informou a companhia nesta quarta-feira.