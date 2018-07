'Fica uma lacuna', diz tio ao comentar perda de Douglas Alexandre Vieira, tio materno do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, disse que ainda não conseguiu assimilar a perda do sobrinho. "As pessoas têm falado muitas coisas, são muitas informações ao mesmo tempo, então ainda não consegui assimilar que não vamos mais conviver com o Douglas". Apesar de morarem em cidades diferentes (Alexandre em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Douglas em Copacabana, no Rio) eles se falavam constantemente. "Fica uma lacuna, um vazio, que aos poucos será amenizado com a saudade. Agora, só podemos agradecer por ter tido a oportunidade de conviver 26 anos com a alegria do Douglas".