''Ficção'' de D'Estaing narra caso com Diana O ex-presidente francês Valery Giscard d"Estaing acendeu o debate sobre um suposto caso amoroso que teria mantido com a princesa Diana (foto) ao anunciar que publicará uma "ficção" sobre a relação entre um estadista francês e uma "infeliz princesa britânica". O caso teria começado antes do casamento de Diana com o príncipe Charles.