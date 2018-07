Ficou mais difícil para Rubinho

Ficou difícil para Rubens Barrichello realizar o sonho de ser campeão do mundo. O sexto lugar no GP de Cingapura, ontem, e a quinta colocação do companheiro da Brawn GP, Jenson Button, permitiram ao inglês ampliar a diferença de 14 para 15 pontos na liderança do campeonato (84 a 69), o que já lhe dá a chance de domingo, no GP do Japão, poder conquistar o título. Lewis Hamilton, da McLaren, venceu com autoridade, de ponta a ponta, a corrida noturna da Fórmula 1.

Quando Rubens Barrichello fez seu segundo pit stop, na 46ª volta, ontem, a 15 da bandeirada final, ocupava a terceira colocação, atrás do líder Lewis Hamilton, da McLaren, e Fernando Alonso, Renault.

Nessa volta, o companheiro de Rubinho na Brawn, Jenson Button, estava em quarto, 5 segundos e 540 milésimos atrás. Faria sua segunda parada, no entanto, apenas na 51ª volta, cinco depois. Ao Rubinho estacionar seu carro nos boxes, o motor Mercedes da Brawn morreu. Rubinho lutava para permanecer na frente de Button e reduzir a diferença na classificaçã. Nas últimas quatro etapas havia recuperado 12 pontos. "O sistema que impede de o motor morrer não funcionou, o que já me aconteceu duas vezes neste ano", disse Rubinho. Os mecânicos tiveram de religar o motor com o sistema pneumático.

"O Button me ultrapassou por causa desse tempo perdido no pit stop", disse Rubinho, incomodado com a situação. Afinal, ele largou em nono, ultrapassou Robert Kubica, da BMW, e Heikki Kovalainen, da McLaren, na largada, assumiu o sétimo lugar, e a corrida parecia lhe ser favorável, já que Button ocupava só a décima colocação.

Mas, além do tempo perdido de Rubinho, Button encontrou pista livre pela frente entre a 46ª e a 51ª voltas e registrou tempos excelentes, o que o fez deixar os boxes depois do segundo pit stop já na frente do companheiro de Brawn GP, em quinto. Rubinho também perderia uma posição para Sebastian Vettel, da Red Bull, que fizera a segunda parada antes, na 39ª volta e ainda na 43ª cumpriria drive through por excesso de velocidade nos boxes.

"Estou bem desapontado com o resultado, mas, se eu considerar que tive de trocar o câmbio (perdeu cinco colocações no grid), bati na classificação, tive problemas de freio durante a corrida, fui atrapalhado pelo safety car, meu pit stop foi bastante ruim e mesmo assim perdi um ponto apenas para o Button, tenho de entender que estou no lucro", comentou Rubinho.

A pergunta a Rubinho era inevitável: não dá para suspeitar de favorecimento a Button, afinal ele é inglês, vai continuar na Brawn em 2010, enquanto o brasileiro é dúvida, e seria de interesse do time ver Button campeão? "Não, fui mais rápido que ele o fim de semana todo, classificando-me na sua frente, na corrida também, e é dessa forma que tenho de ir para as três provas finais." Glock foi o segundo e Alonso, o terceiro. F