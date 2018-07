Fidel Castro envia coroa de flores a velório de Niemeyer Entre as muitas coroas de flores que chegaram ao velório do arquiteto e ex-militante comunista Oscar Niemeyer, no Palácio da Cidade, estão as enviadas pelo líder cubano Fidel Castro e a de seu irmão, Raúl Castro, presidente de Cuba. Fidel lembrou "o incondicional amigo de Cuba Oscar Niemeyer". Raúl Castro citou na homenagem "o querido amigo Niemeyer".