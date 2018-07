Fidel Castro reaparece em público após nove meses

O jornal oficial Granma informou nesta quinta-feira que Fidel, de 87 anos, apareceu na galeria "Kcho estudio Romerillo, Laboratorio para el arte", do artista plástico Alexis Leiva Machado.

Embora imagens não tenham sido divulgadas, outros meios de comunicação mostraram o ex-presidente cubano em vários momentos de sua visita, vestido com uma jaqueta azul.

"Passadas as 9h da noite e no aniversário 55 da entrada de Fidel em Havana, à frente do Exército Rebelde, o líder histórico da revolução chegou ao ateliê... e cumprimentou artistas e populares que aplaudiram com emoção o recém-chegado", disse o Granma, o jornal do governista Partido Comunista.

Foi a primeira aparição pública de Fidel desde abril de 2013, quando participou da inauguração de um centro educacional em Havana.

Fidel liderou a revolução de 1959 e governou Cuba durante quase meio século. Em 2006, ele deixou o poder por razões de saúde e, no início de 2008, foi substituído na Presidência por seu irmão Raúl Castro.