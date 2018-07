Fidel Castro reaparece em vídeo após cinco meses

A TV estatal cubana exibiu o primeiro vídeo com imagens do ex-líder do país, Fidel Castro, em cinco meses. O vídeo, sem som, mostra Fidel durante um encontro com seu irmão mais novo, o presidente de Cuba, Raúl Castro, e o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, em Havana, na segunda-feira. O ex-líder veste um uniforme esportivo da equipe nacional de Cuba e aparece de pé e sentado. Chávez disse que discutiram questões como as crises de alimentos e energia. "Fidel está sentado lá, vivo e bem, pensando, escrevendo e ditando estratégias importantes para Cuba e para a nossa América Latina", disse Chávez aos repórteres na segunda-feira. Mais cedo, a mídia estatal havia dito que o ex-líder manteve conversações "animadas e afetuosas" com seu mais forte aliado por três horas. Fidel, de 81 anos, não é visto em público desde que foi submetido a uma cirurgia de emergência e transferiu o poder para seu irmão, Raúl, em julho de 2006. O último vídeo divulgado havia sido o do encontro do ex-líder cubano com o presidente brasileiro Luiz Inácio da Silva, no mês de janeiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.