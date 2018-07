Fidel: suspensão de sanções da UE é 'hipocrisia'

O ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, disse que houve "hipocrisia" na decisão tomada pela União Européia (UE) na quinta-feira de suspender as sanções impostas contra a ilha há cinco anos. "Desejo manifestar meu desprezo pela enorme hipocrisia" dessa decisão, disse em artigo assinado que aparece no site oficial www.cubadebate.cu. A iniciativa não vai ter impacto econômico em Cuba, porque o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos continua em vigor, disse o líder cubano. A União Européia afirmou que a decisão tem o objetivo de encorajar mudanças na ilha caribenha depois da substituição de Castro pelo irmão, Raúl, no início do ano. Não houve reação oficial de Raúl Castro ou de outras autoridades cubanas até o momento. Castro afirmou que a "hipocrisia" da União Européia fica "ainda mais evidenciada quando coincide com a medida européia brutal de expulsar os imigrantes não autorizados procedentes dos países latino-americanos". Esta foi uma referência às novas medidas anunciadas pelo Parlamento Europeu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.